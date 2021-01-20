На Київщині «накрили» нарколабораторію з місячним прибутком до 50 мільйонів

У Київській області правоохоронці викрили злочинну групу, яка налагодила масштабне виробництво метадону.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба МВС.

За інформацією правоохоронців, восьмеро членів угруповання обладнали у заміському будинку на Київщині лабораторію з виготовлення метадону. Її потужності дозволяли виготовляти близько 50 кілограмів наркотиків за місяць.

Організував злочинний бізнес 31-річний киянин. Прекурсори для виготовлення наркотиків замовляли за кордоном.

«Реалізація готового товару здійснювалася на всій території держави і за кордоном. У зловмисників була своя мережа перевірених клієнтів, яким збували наркотики під час особистих зустрічей. За збут товару члени групи одержували до 50 мільйонів гривень прибутку щомісяця», - йдеться у повідомленні.

На Київщині виявили потужну нарколабораторію / Фото: mvs.gov.ua

Правоохоронці за участю бійців полку поліції особливого призначення провели шість обшуків. У результаті заходів вилучено шість кілограмів метадону, більше тонни прекурсорів та лабораторне обладнання. Як зазначається, ці прекурсори дозволяли зловмисникам виготовити близько 200 кілограмів метадону.

За цінами «чорного» ринку сума вилученого перевищує 10 мільйонів гривень.

Операцію проводили працівники Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України спільно зі слідчими поліції Києва під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури.

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Двох активних учасників угруповання затримано. Слідче управління столичного главку розслідує кримінальне провадження за ч. 2, 3 ст. 307 КК (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). За незаконні оборудки з наркотиками фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Проводяться оперативно-розшукові заходи з метою встановлення інших причетних осіб.