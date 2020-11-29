На Харківщині у нарколабораторії виявили психотропів на 4 мільйони

Поліцейські у Харківській області ліквідували нарколабораторію та вилучили психотропів на 4 мільйони гривень.

Про це повідомляє пресслужба МВС, передає Укрінформ.

Поліцейські встановили, що організували виготовлення психотропів 32-річний хмельничанин та 33-річний киянин.

"Вони орендували заміський будинок у Вовчанському районі Харківщини, де обладнали нарколабораторію з виготовлення психотропної речовини PVP. Потужність такої лабораторії дозволяла "хімікам" виготовляти за добу близько трьох кілограмів психотропів", - розповіли у відомстві.

Під час обшуку за місцем «виготовлення» психотропу вилучено ємкості з «PVP», 50 каністр з різними хімічними реактивами, пакети для фасування, електронні ваги та лабораторне обладнання - колби, воронки, охолоджувачі, печі.

Обох зловмисників затримано.

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Слідчі готують фігурантам повідомлення про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального Кодексу України. Зловмисникам загрожує позбавлення волі терміном до десяти років з конфіскацією майна.

Фото: Нацполіція