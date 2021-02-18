На Черкащині «накрили» нарколабораторії, які спеціалізувалися на психоторопах

У Черкаській області правоохоронці викрили угруповання, яке у двох нарколабораторіях займалося виготовленням амфетаміну та мефедрону.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

Поліцейські встановили, що це угруповання займалося виготовленням та розповсюдженням наркотичних засобів і психотропних речовин. Збували «товар» наркодилерам - як дрібними, так і оптовими партіями.

Зазначається, що організував незаконний бізнес 37-річний мешканець регіону, який має зв’язки з кримінальним світом. З цією метою під лабораторії облаштували гаражні приміщення: у Каневі виробляли амфетамін, у Черкасах - мефедрон.

“У спільники лідер угруповання залучив власну дружину та ще шістьох осіб, між якими були чітко розподілені ролі: координація роботи, організація виробництва та збуту, постачання необхідної сировини”, - уточнили у поліції.

За попередніми даними, щомісяця від злочинної діяльності зловмисники отримували до 300 тисяч гривень прибутку.

“Викрили діяльність злочинного угруповання оперативники управління стратегічних розслідувань в Черкаській області, слідчі обласного управління поліції за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури”, - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці за силової підтримки полку поліції особливого призначення провели спецоперацію для припинення діяльності злочинного угруповання та затримання зловмисників.

У ході обшуків вилучили понад 1 кг мефедрону та амфетаміну, 2,2 кг канабісу, 10 л концентрованих психотропних речовин, 200 л хімічних реактивів, необхідних для виготовлення наркотиків, та лабораторне обладнання. За попередніми даними, загальна вартість вилученого - майже 450 тисяч гривень.

Крім того, у зловмисників вилучили ювелірні вироби, медалі, ордени, ікони та мотовелотехніку. Перевіряється походження цього майна та причетність фігурантів до крадіжок.

Організатора угруповання та чотирьох його спільників затримали. Їм уже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 КК (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

Після завершення слідчо-оперативних заходів буде дана правова оцінка діям інших учасників угруповання.

За виготовлення та збут наркотиків підозрюваним може загрожувати до десяти років ув’язнення.

Фото: npu.gov.ua