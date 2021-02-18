На Черкащині «накрили» нарколабораторії, які спеціалізувалися на психоторопах

На Черкащині «накрили» нарколабораторії, які спеціалізувалися на психоторопах

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Укрінформ
У Черкаській області правоохоронці викрили угруповання, яке у двох нарколабораторіях займалося виготовленням амфетаміну та мефедрону.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

Поліцейські встановили, що це угруповання займалося виготовленням та розповсюдженням наркотичних засобів і психотропних речовин. Збували «товар» наркодилерам -  як дрібними, так і оптовими партіями.

Зазначається, що організував незаконний бізнес 37-річний мешканець регіону, який має зв’язки з кримінальним світом. З цією метою під лабораторії облаштували гаражні приміщення: у Каневі виробляли амфетамін, у Черкасах - мефедрон.

“У спільники лідер угруповання залучив власну дружину та ще шістьох осіб, між якими були чітко розподілені ролі: координація роботи, організація виробництва та збуту, постачання необхідної сировини”, - уточнили у поліції.

За попередніми даними, щомісяця від злочинної діяльності зловмисники отримували до 300 тисяч гривень прибутку.

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“Викрили діяльність злочинного угруповання оперативники управління стратегічних розслідувань в Черкаській області, слідчі обласного управління поліції за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури”, - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці за силової підтримки полку поліції особливого призначення провели спецоперацію для припинення діяльності злочинного угруповання та затримання зловмисників.

У ході обшуків вилучили понад 1 кг мефедрону та амфетаміну, 2,2 кг канабісу, 10 л концентрованих психотропних речовин, 200 л хімічних реактивів, необхідних для виготовлення наркотиків, та лабораторне обладнання. За попередніми даними, загальна вартість вилученого - майже 450 тисяч гривень.

Крім того, у зловмисників вилучили ювелірні вироби, медалі, ордени, ікони та мотовелотехніку. Перевіряється походження цього майна та причетність фігурантів до крадіжок.

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Організатора угруповання та чотирьох його спільників затримали. Їм уже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 КК (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

Після завершення слідчо-оперативних заходів буде дана правова оцінка діям інших учасників угруповання.

За виготовлення та збут наркотиків підозрюваним може загрожувати до десяти років ув’язнення.

Фото: npu.gov.ua

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