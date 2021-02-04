Зброя та психотропи: СБУ накрила нарколабораторію на Одещині

На Одещині співробітники Служби безпеки України затримали організатора великої нарколабораторії, що спеціалізувалася на виготовленні і збуті гуртових партій психотропів та використовувала зброю для «захисту» наркобізнесу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє преспідрозділ СБУ в області.

"Служба безпеки України блокувала діяльність організованого угруповання, яке спеціалізувалося на виготовленні і збуті гуртових партій психотропів і використовувало зброю для «захисту» наркобізнесу. Зловмисники облаштували нарколабораторію із виготовлення амфетаміну у домоволодінні одного з фігурантів. За даними досудового розслідування, до складу групи входило декілька місцевих жителів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці затримали організатора й активного учасника наркоугруповання на збуті чергової партії амфетаміну. Встановлено, що готовий «товар» фігуранти збували через особисті зв’язки на території регіону. Щомісяця ділки виробляли та збували психотропи у середньому на мільйон гривень. Діяло угруповання понад рік.

При обшуку за місцем «виробництва» виявлено понад 2 кілограми наркоречовини. Також у помешканні одного із зловмисників вилучено 2 автомати Калашникова, 24 пістолети Макарова, «ТТ» і «Наган», мінометну міну, понад 1,5 тисячі набоїв різного калібру, майже 15 кілограмів пороху і комплектуючі до вогнепальної зброї.

Крім того, виявлено обладнання та верстати для виготовлення набоїв і перероблення стрілецької зброї, корпус гранати без запалу, електродетонатори і димові шашки.

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Вилучені предмети направлено на експертизу. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозри та обрання міри запобіжного заходу.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до діяльності організованого угруповання.

Заходи із викриття та блокування протиправної діяльності проводились спільно з працівниками Одеського райуправління поліції №1, Одеської митниці Держмитслужби під процесуальним керівництвом Одеської місцевої прокуратури №3.

Фото: СБУ