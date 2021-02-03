У Запоріжжі затримали іноземного наркоділка на спробі дискредитації співробітника СБУ

Оперативники Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України у ході спецоперації затримали у Запоріжжі наркоділка, який планував дискредитувати оперативника СБУ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Співробітники спецслужби задокументували, що іноземець-наркоділер підбурював виконавців підкинути наркотики офіцеру СБУ. Співробітник служби «заважав» наркобізнесу зловмисника. Після підкидання наркотиків замовник збирався «здати» офіцера іншим правоохоронним органам.

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Затримали фігуранта під час передачі виконавцю психотропу для компрометації. Наразі йому оголошено підозру за фактом неправдивого повідомлення про злочин зі створенням штучних доказів обвинувачення, а також за фактом збуту психотропних речовин за ч. 2 ст. 383, ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України. Іноземцю обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Триває досудове слідство.