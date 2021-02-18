У Києві відслужили панахиду за Небесною Сотнею

На алеї Героїв Небесної Сотні у Києві відслужили панахиду за загиблими під час Революції Гідності.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, попри снігопад більш як сотня людей прийшли до храму Архистратига Михаїла та українських новомучеників УГКЦ, щоб ушанувати пам’ять Небесної сотні. Люди тримали в руках квіти, лампадки та українські прапори. Панахиду відслужили священники Православної церкви України та Української греко-католицької церкви.

"Найкраще вшанування пам‘яті героїв Небесної Сотні – це не встановлення пам’ятників, а пошук і відновлення правди та свободи, тобто того, за що вони загинули. Пам‘ять про учасників Революції не помре, доки в кожному з нас живе гідність", — сказав настоятель храму Петро Жук.

Міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна зауважила, що події лютого 2014 року стали визначальними в історії України, та водночас вони дуже трагічні для родин, які під час Революції гідності втратили своїх близьких.

«Ми завжди маємо пам’ятати героїв, які загинули за свободу України», — наголосила Лапутіна.

Окрім українських стягів на заході можна було побачити і прапори Білорусі. Кілька десятків білорусів прийшли вшанувати пам‘ять свого співвітчизника Михайла Жизневського, який загинув 22 січня 2014 року.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні 20 лютого відзначають День Героїв Небесної Сотні. Саме 18-21 лютого 2014 року у Києві були найжорсткіші протистояння між силовиками та учасниками Революції Гідності. 20 лютого 2014 року загинуло найбільше активістів Євромайдану.