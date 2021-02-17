Товарний поїзд врізався у легковик, є загиблий
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.
Сьогодні о 4:35 до чергової частини столичної поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на залізничному переїзді біля платформи "Лісництво" на вулиці Бориспільській. На місце події одразу виїхали слідчо-оперативна група з розслідування ДТП поліції столичного главку, лікарі та наряди патрульних поліцейських.
Попередньо встановлено, що автомобіль ВАЗ-2101 під керуванням 32-річного водія почав рух через залізничний переїзд на заборонений сигнал світлофора та увімкнену звукову сирену. Сталося зіткнення з товарним потягом.
Внаслідок ДТП 25-річний пасажир автомобіля від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події. Водія легковика затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Як повідомляв Укрінформ, 23 січня на Львівщині на залізничному переїзді зіткнулися поїзд і маршрутний автобус, одна людина загинула.
Фото: Нацполіція