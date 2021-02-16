У Києві лікарки вимагали $3 тисячі за присвоєння інвалідності

У Києві слідчі повідомили про підозру двом лікаркам, які змушували пацієнта сплатити 3 тис. доларів за присвоєння групи інвалідності.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

«Правоохоронці Оболонського управління поліції спільно з працівниками місцевої прокуратури №5 та співробітниками Служби безпеки України затримали голову медико-соціальної експертної комісії та її спільницю за вимагання неправомірної вигоди. Зловмисниці змушували пацієнта сплатити 3 тис. дол. за прийняття позитивного рішення комісією щодо присвоєння йому групи інвалідності», - ідеться в повідомленні.

У ході досудового розслідування встановлено, що в листопаді минулого року лікарка Центру первинної медико-санітарної допомоги повідомила пацієнту, що за надання йому необхідного висновку та опису хвороби йому необхідно передати гроші частинами у найкоротший термін. Перший платіж у розмірі 30 тис. грн чоловік передав лікарці одразу. Крім того, ще 10 тис. грн потерпілий передав посередниці, яка натомість віддала йому медичний висновок з підтвердження 2-ї групи інвалідності.

Співробітники СБУ затримали чиновницю та її спільницю-лікарку.

Слідчі Оболонського управління поліції повідомили обом фігуранткам про підозру у скоєнні злочину за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві поліція викрила трьох осіб, які виготовляли та збували підроблені довідки про проходження тесту на коронавірус.

Фото: поліція Києва