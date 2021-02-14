У Києві за добу - 82 випадки коронавірусу, понад 280 осіб одужали

У Києві за минулу добу виявили 82 нові випадки захворювання на COVID-19, при цьому одужали 282 пацієнти.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко на Телеграм-каналі.

"+82 підтверджені випадки захворювання на COVID-19 (загалом 131 949)", - йдеться у повідомленні.

За інформацією міського голови, захворіли 42 жінки віком від 24 до 83 років; 38 чоловіків віком від 20 до 85 рокiв; 15-річна дівчинка і 4-річний хлопчик.

Кличко зазначив, що десятьох пацієнтів госпіталізували. За минулу добу зафіксовано 10 летальних випадків від коронавірусу (загалом 2514), водночас одужали 282 пацієнти (загалом 87 000).

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Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі (18), Деснянському (15), Печерському та Оболонському (по 12), додав міський голова.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 14 лютого лабораторно підтверджено 1 271 143 випадки COVID-19, із них за добу 3094.