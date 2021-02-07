У Києві за добу виявили 197 випадків COVID-19

Упродовж минулої доби в столиці зафіксовано 197 підтверджених випадків захворювання на коронавірус, 16 людей померли.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці Кличко-мер у Фейсбуці.

“197 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом 130 236)”, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що захворіли 112 жінок віком від 19 до 88 років, 71 чоловік віком від 20 до 90 рокiв, 5 дівчаток від 3 до 17 років та 9 хлопчиків від 2 до 17 років. Також повідомляється про 16 летальних випадків від вірусу (загалом 2442).

Окрім того, за минулу добу в столиці госпіталізували 36 пацієнтів із коронавірусною хворобою.

Водночас 369 осіб одужали від коронавірусу, а загалом таких - 79 510.

Зазначається, що найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі — 55 випадків, Деснянському - 40 та Солом’янському — 33.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 6 лютого, зафіксували 3 370 нових випадків COVID-19, летальних випадків — 81. За весь час пандемії в Україні захворіло 1 244 849 осіб.