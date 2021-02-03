На COVID-вакцинацію киян планують виділити 140 мільйонів - Кличко

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

"На найближчому засіданні Київради 11 лютого ми плануємо внести зміни до міської цільової програми «Здоров’я киян» на 2020-2022 роки і виділити 140 млн гривень на вакцинацію від COVID-19 у столиці", - сказав він.

За його словами, керівникам столичних закладів охорони здоров’я доручено створити стаціонарні пункти щеплення та мобільні виїзні бригади.

"Зараз ми робимо все, щоб якнайшвидше підписати контракт на закупівлю вакцини від коронавірусу. Переговори відбуваються непросто. Ви знаєте, що сьогодні в світі є дефіцит вакцини, бо виробники не встигають виготовляти її у законтрактованих обсягах", - зазначив мер.

Кличко підкреслив, що використовує всі свої іноземні контакти, всі можливі варіанти для того, щоб забезпечити киян вакциною.

Як повідомлялося, раніше Кличко заявляв, що Київ веде переговори з кількома виробниками про закупівлю вакцини від COVID-19 для столиці. Кличко переконаний, першими вакцину мають отримати уразливі категорії населення – лікарі, літні люди, працівники соціальних служб, освітяни, фахівці комунальних підприємств критичної інфраструктури – транспортники, спеціалісти сфери ЖКГ, правоохоронці, рятувальники тощо.

Мер додав, що у столиці вже складають списки людей, яких вакцинуватимуть від коронавірусу в першу чергу.

"Що стосується списків тих, кого потрібно вакцинувати в першу чергу, сьогодні за наказом Міністерства охорони здоров’я Консультативно-діагностичні центри міста розпочали верифікацію цільових груп для вакцинації від коронавірусу", - розповів Кличко.

За його словами, на базі цих даних будуть складати списки людей, яким буде запропонована вакцина.

"Тому говорити, скільки киян відмовляється (від вакцинації – ред.) поки зарано. Ми повинні упередити масове поширення хвороби, захистити насамперед уразливі категорії населення, людей, від роботи яких залежить життєдіяльність міста. Це насамперед лікарі, працівники соціальних служб, сфери освіти, фахівці комунальних підприємств критичної інфраструктури, люди похилого віку", - наголосив він.

У МОЗ повідомляли, що Україна в середині лютого має отримати від глобальної ініціативи COVAX перші 117 тис. доз вакцини від коронавірусу виробництва компанії Pfizer. Початок вакцинації заплановано з 15 лютого.

Станом на 3 лютого в Україні підтверджено 1 227 164 випадки COVID-19, з них за добу - 3 285.