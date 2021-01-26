Кияни зможуть отримати COVID-вакцину в наступні кілька тижнів - Кличко
Як повідомляє Укрінформ, про це ефірі програми “Свобода слова” телеканалу ICTV заявив міський голова Києва Віталій Кличко.
"Ми робимо все для того, щоб забезпечити киян вакциною, і я переконаний, що в наступні декілька тижнів кияни зможуть її отримати", - зазначив Кличко.
За його словами, Київ веде переговори з кількома виробниками про закупівлю вакцин проти коронавірусу.
"Ми використовуємо всі зв'язки, які на сьогодні існують, спілкуємося з європейськими, американськими компаніями, які у світі відомі, для того, щоб у найближчі тижні отримати вакцини від постачальників. Ми зможемо прийняти рішення на сесії Київради, аби закупити цю вакцину. Це ми говоримо зараз про 1 мільйон доз. І це приблизно, якщо дві дози на людину, то пів мільйона людей зможуть її отримати", - розповів мер столиці.
Він пояснив, що насамперед щеплення зможуть отримати працівники медичної та освітньої сфер, люди похилого віку.
Кличко також підкреслив, що у столиці готова інфраструктура для проведення вакцинації.