Жодна столична школа чи дитсадок не зачинені на карантин

Станом на 3 лютого в Києві працюють усі школи, жодна з них не зачинена на карантин.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу сказав Київський міський голова Віталій Кличко.

"Ситуація з навчальним процесом у столиці контрольована", - зауважив він.

За словами мера, на дистанційному навчанні перебувають 49 класів у 30 школах.

Як повідомив очільник міста, всього хворих на коронавірус школярів у Києві – 111. Також хворіють 94 педагоги.

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У 21 дитячому садку міста тимчасово закрита 21 група. "Жоден садочок не закрили на карантин. Наповненість дітей у садках столиці понад 60%", - сказав Кличко.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за добу зареєстровано 3285 випадків зараження коронавірусом.