Жодна столична школа чи дитсадок не зачинені на карантин
Укрінформ
Станом на 3 лютого в Києві працюють усі школи, жодна з них не зачинена на карантин.
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу сказав Київський міський голова Віталій Кличко.
"Ситуація з навчальним процесом у столиці контрольована", - зауважив він.
За словами мера, на дистанційному навчанні перебувають 49 класів у 30 школах.
Як повідомив очільник міста, всього хворих на коронавірус школярів у Києві – 111. Також хворіють 94 педагоги.
У 21 дитячому садку міста тимчасово закрита 21 група. "Жоден садочок не закрили на карантин. Наповненість дітей у садках столиці понад 60%", - сказав Кличко.
Як повідомляв Укрінформ, в Україні за добу зареєстровано 3285 випадків зараження коронавірусом.