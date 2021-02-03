Данія відкриє школи для молодших учнів з наступного понеділка

Міністр охорони здоров’я Данії Магнус Гойніке заявив, що з наступного понеділка у школах країни частково буде відновлене навчання.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Local.

Зазначається, що заняття зможуть відвідувати учні 1-4 класів.

"Це дуже невелике, дуже обережне послаблення, і для нього наразі достатньо підстав", - сказав урядовець.

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При цьому персонал шкіл регулярно здаватиме тести на коронавірусну хворобу, а батьки учнів мають носити маски під час перебування у школі.

Зазначається, що решта учнів залишаться на дистанційному навчанні щонайменше до 28 лютого. Тоді завершиться дія загальнонаціонального локдауна в країні.

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Таке рішення є наслідком постійного зменшення кількості щоденних нових випадків зараження COVID-19 у Данії з початку року.

За даними Worldometer, у світі виявлено 104 031 036 випадків зараження коронавірусом, померли 2 250 245 людей, одужали 75 867 883 осіб.