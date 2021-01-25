Через карантин Данія не пустила збірну на футбольний матч у Запоріжжі

Влада Данії не надала дозвіл на виїзд своєї національної збірної до України у зв’язку з посиленням обмежень, спричинених пандемією коронавірусу у Данії, для участі у матчі групового етапу Євро-2022, який мав відбутися 27 січня у Запоріжжі.

Про це повідомляє “Запоріжжя футбольне” на сторінці у Фейсбуці, передає Укрінформ.

“22 січня Асоціація футзалу України отримала повідомлення від Данського футбольного союзу про неможливість приїзду команди до України та участі у матчі групового етапу Євро-2022 між національними чоловічими збірними України та Данії, який мав відбутися 27 січня у Запоріжжі. Влада Данії не надала дозвіл на виїзд своєї національної збірної до України у зв’язку з посиленням обмежень, спричинених пандемією коронавірусу у Данії”, - йдеться у повідомленні.

Асоціація футзалу України запропонувала варіант дзеркальних змін у проведенні поєдинків між збірними України та Данії, який передбачав те, що матч №5 групового етапу Євро-2022 Данія-Україна буде зіграний 27 січня, а матч №1 Україна-Данія відбудеться 7 квітня. Однак, ані Данський футбольний союз, ані влада країни не надали АФУ гарантії можливості в’їзду збірної України до Данії.

Подальше рішення щодо цієї ситуації буде розглянуто дисциплінарними органами УЄФА у встановленому порядку.

Як повідомлялося, національна збірна України розпочала навчально-тренувальний збір 24 січня у Запоріжжі та планово готуватиметься до поєдинку групового етапу Євро-2022 проти збірної Албанії, який 31 січня має відбутися у Тирані.