Визначився склад збірної України з футзалу на стартові матчі відбору Євро-2022

Головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко визначився зі складом на поєдинки проти Данії та Албанії у груповому етапі кваліфікації чемпіонату Європи-2022.

Як повідомляє Асоціація футзалу України (АФУ), поєдинок зі збірною Данії відбудеться 27 січня в Запоріжжі (початок о 19.00), Виїзний матч проти команди Албанії заплановано на 31 січня (19.00), передає Укрінформ.

Заявка збірної України:

воротарі - Юрій Савенко, Кирило Ципун (обидва - «Продексім»​), Олександр Сухов («ХІТ»);

польові гравці - Сергій Малишко, Тарас Королишин, Микола Грицина (усі - «Сталіца»​, Білорусь), Олег Єрьомін («Вітен», Білорусь​), Михайло Зварич, Микола Білоцерківець, Петро Шотурма (усі - «Продексім»​), Олександр Педяш, Сергій Журба (обидва - «ХІТ»​), Микола Микитюк, Артем Фаренюк (обидва - «Ураган»​), Тарас Кузь («Енергія»​).

Нагадаємо, що за результатами жеребкування групового етапу кваліфікації Євро-2022 підопічні Олександра Косенка потрапили до групи 1, де зіграють проти Хорватії, Албанії та Данії.

У груповому раунді 32 команди (16 учасників еліт-раунду кваліфікації чемпіонату світу-2020, дев'ять переможців груп відбіркового раунду й сім переможців стикових матчів) розбиті на вісім груп по чотири команди.

Уперше в історії турніру команди на цій стадії гратимуть проти опонентів удома й на виїзді, провівши проти кожного суперника по групі по два поєдинки. Вісім переможців груп і шість кращих володарів других місць приєднаються до Голландії у фінальній стадії. Два володарі других місць, які не пробилися до фінального турніру напряму, зіграють у плей-офф.

Поєдинки фінального турніру проходитимуть в Амстердамі та Гронінгені. 16 команд будуть розбиті на чотири групи. Дві кращі команди з кожної групи вийдуть до 1/4 фіналу.

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Євро-2022 з футзалу. Календар матчів групового етапу кваліфікації у групі 1:

27 січня: Україна - Данія, Хорватія - Албанія

30 січня: Данія - Хорватія

31 січня: Албанія - Україна

03 березня: Хорватія - Україна, Албанія - Данія

07 березня: Україна - Хорватія, Данія - Албанія

07 квітня: Данія - Україна, Албанія - Хорватія

10 квітня: Хорватія - Данія

11 квітня: Україна - Албанія.

Стикові матчі кваліфікації: 14-17 листопада.

Жеребкування фінального турніру: кінець 2021 року.

Фінальний турнір: 9 cічня - 6 лютого 2022 року (Амстердам і Гронінген, Голландія).

Фото: АФУ.