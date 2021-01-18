Визначився склад збірної України з футзалу на стартові матчі відбору Євро-2022
Як повідомляє Асоціація футзалу України (АФУ), поєдинок зі збірною Данії відбудеться 27 січня в Запоріжжі (початок о 19.00), Виїзний матч проти команди Албанії заплановано на 31 січня (19.00), передає Укрінформ.
Заявка збірної України:
воротарі - Юрій Савенко, Кирило Ципун (обидва - «Продексім»), Олександр Сухов («ХІТ»);
польові гравці - Сергій Малишко, Тарас Королишин, Микола Грицина (усі - «Сталіца», Білорусь), Олег Єрьомін («Вітен», Білорусь), Михайло Зварич, Микола Білоцерківець, Петро Шотурма (усі - «Продексім»), Олександр Педяш, Сергій Журба (обидва - «ХІТ»), Микола Микитюк, Артем Фаренюк (обидва - «Ураган»), Тарас Кузь («Енергія»).
Нагадаємо, що за результатами жеребкування групового етапу кваліфікації Євро-2022 підопічні Олександра Косенка потрапили до групи 1, де зіграють проти Хорватії, Албанії та Данії.
У груповому раунді 32 команди (16 учасників еліт-раунду кваліфікації чемпіонату світу-2020, дев'ять переможців груп відбіркового раунду й сім переможців стикових матчів) розбиті на вісім груп по чотири команди.
Уперше в історії турніру команди на цій стадії гратимуть проти опонентів удома й на виїзді, провівши проти кожного суперника по групі по два поєдинки. Вісім переможців груп і шість кращих володарів других місць приєднаються до Голландії у фінальній стадії. Два володарі других місць, які не пробилися до фінального турніру напряму, зіграють у плей-офф.
Поєдинки фінального турніру проходитимуть в Амстердамі та Гронінгені. 16 команд будуть розбиті на чотири групи. Дві кращі команди з кожної групи вийдуть до 1/4 фіналу.
Євро-2022 з футзалу. Календар матчів групового етапу кваліфікації у групі 1:
27 січня: Україна - Данія, Хорватія - Албанія
30 січня: Данія - Хорватія
31 січня: Албанія - Україна
03 березня: Хорватія - Україна, Албанія - Данія
07 березня: Україна - Хорватія, Данія - Албанія
07 квітня: Данія - Україна, Албанія - Хорватія
10 квітня: Хорватія - Данія
11 квітня: Україна - Албанія.
Стикові матчі кваліфікації: 14-17 листопада.
Жеребкування фінального турніру: кінець 2021 року.
Фінальний турнір: 9 cічня - 6 лютого 2022 року (Амстердам і Гронінген, Голландія).
Фото: АФУ.