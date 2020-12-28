Збірна України з футзалу завершує 2020 рік на 9 місці в рейтингу УЄФА

Збірна України з футзалу завершує 2020 рік на 9 місці в рейтингу УЄФА

Укрінформ
У Європейському футбольному союзі (УЄФА) оприлюднили підсумковий рейтинг футзальних збірних в році, що минає.

Як повідомляє пресслужба Української асоціації футболу (УАФ), збірна України посіла в рейтингу УЄФА дев'яте місце, передає Укрінформ.

Суперники українців по основному раунду відбору Євро-2022 розташувалися на наступних позиціях: Хорватія - сьома, Албанія - 26-а, Данія - 33-я.

Відзначимо, що за підсумками 2019 року "синьо-жовті" знаходилися на шостому рядку.

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Рейтинг УЄФА для збірних з футзалу. Топ-10:

1. Іспанія - 2209,692

2. Португалія - ​​2116,631

3. Росія - 2098,095

4. Казахстан - 2097,180

5. Сербія - 2007,570

6. Азербайджан - 1990,738

7. Хорватія - 1943,614

8. Італія - ​​1928,482

9. Україна - 1896,725

10. Чехія - 1887,535.

Фото: futsal.com.ua.

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