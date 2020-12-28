Збірна України з футзалу завершує 2020 рік на 9 місці в рейтингу УЄФА
Укрінформ
У Європейському футбольному союзі (УЄФА) оприлюднили підсумковий рейтинг футзальних збірних в році, що минає.
Як повідомляє пресслужба Української асоціації футболу (УАФ), збірна України посіла в рейтингу УЄФА дев'яте місце, передає Укрінформ.
Суперники українців по основному раунду відбору Євро-2022 розташувалися на наступних позиціях: Хорватія - сьома, Албанія - 26-а, Данія - 33-я.
Відзначимо, що за підсумками 2019 року "синьо-жовті" знаходилися на шостому рядку.
Рейтинг УЄФА для збірних з футзалу. Топ-10:
1. Іспанія - 2209,692
2. Португалія - 2116,631
3. Росія - 2098,095
4. Казахстан - 2097,180
5. Сербія - 2007,570
6. Азербайджан - 1990,738
7. Хорватія - 1943,614
8. Італія - 1928,482
9. Україна - 1896,725
10. Чехія - 1887,535.
Фото: futsal.com.ua.