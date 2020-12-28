Збірна України з футзалу завершує 2020 рік на 9 місці в рейтингу УЄФА

У Європейському футбольному союзі (УЄФА) оприлюднили підсумковий рейтинг футзальних збірних в році, що минає.

Як повідомляє пресслужба Української асоціації футболу (УАФ), збірна України посіла в рейтингу УЄФА дев'яте місце, передає Укрінформ. Суперники українців по основному раунду відбору Євро-2022 розташувалися на наступних позиціях: Хорватія - сьома, Албанія - 26-а, Данія - 33-я. Відзначимо, що за підсумками 2019 року "синьо-жовті" знаходилися на шостому рядку. Читайте також: Асоціація футзалу України подовжила контракт з Косенком Рейтинг УЄФА для збірних з футзалу. Топ-10: 1. Іспанія - 2209,692 2. Португалія - ​​2116,631 3. Росія - 2098,095 4. Казахстан - 2097,180 5. Сербія - 2007,570 6. Азербайджан - 1990,738 7. Хорватія - 1943,614 8. Італія - ​​1928,482 9. Україна - 1896,725 10. Чехія - 1887,535. Фото: futsal.com.ua.