Асоціація футзалу України подовжила контракт з Косенком

Асоціація футзалу України подовжила контракт з Косенком

Укрінформ
Виконком Асоціації футзалу України пролонгував у понеділок угоду з головним тренером національної збірної України Олександром Косенком.

Як повідомляє пресслужба УАФ, новий контракт діятиме до 31 грудня 2022 року, передає Укрінформ. 

Так само на рік пролонговані контракти з головним тренером жіночої збірної України з футзалу Олегом Шайтановим та наставником юнацької збірної U19 Віталієм Одеговим.

Читайте також: «Шкупі-1927» - суперник «Продексіма» в 1/16 футзальної Ліги чемпіонів

Виконком асоціації футзалу також затвердив місце проведення матчу групового етапу відбору Євро-2022 між збірними України та Данії. Поєдинок відбудеться 27 січня 2021 року в Палаці спорту "Юність"  міста Запоріжжя.

Фото: uaf.ua.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-