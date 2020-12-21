Асоціація футзалу України подовжила контракт з Косенком
Укрінформ
Виконком Асоціації футзалу України пролонгував у понеділок угоду з головним тренером національної збірної України Олександром Косенком.
Як повідомляє пресслужба УАФ, новий контракт діятиме до 31 грудня 2022 року, передає Укрінформ.
Так само на рік пролонговані контракти з головним тренером жіночої збірної України з футзалу Олегом Шайтановим та наставником юнацької збірної U19 Віталієм Одеговим.
Виконком асоціації футзалу також затвердив місце проведення матчу групового етапу відбору Євро-2022 між збірними України та Данії. Поєдинок відбудеться 27 січня 2021 року в Палаці спорту "Юність" міста Запоріжжя.
Фото: uaf.ua.