«Шкупі-1927» - суперник «Продексіма» в 1/16 футзальної Ліги чемпіонів

Відбулося жеребкування 1/16 фіналу Ліги чемпіонів з футзалу, за результатами якого визначився суперник херсонського "Продексіма".

Як повідомляє пресслужба УАФ, український клуб зустрінеться з командою «Шкупі-1927» (Північна Македонія), передає Укрінформ. У попередньому раунді чемпіон України здобув переконливу перемогу над північноірландським "Росаріо" (28:1). Як раніше затвердив виконкомом УЄФА, Ліга чемпіонів із футзалу сезону-2020/2021 пройде у форматі одиночних матчів плей-офф. Ігри 1/16 фіналу пройдуть 12-17 січня, а стадія 1/8 фіналу - 16-21 лютого. Читайте також: Збірна України з футзалу розгромила Молдову у другій контрольній грі Завершаться змагання фінальним турніром із восьми учасників (квітень-травень 2021 року). Фото: uefa.com.