Збірна України з футзалу розгромила Молдову у другій контрольній грі

Футзалісти національної збірної України виграли у середу і другий товариський матч у команди Молдови.

Результат поєдинку, що завершився на паркеті запорізького Палацу спорту "Юність" - 8:0, передає Укрінформ.

Голи: Михайло Зварич (6-та і 12-та хвилини), Ігор Корсун (9), Артем Фаренюк (11, 25), Юрій Савенко (25) і Тарас Кузь (34, 40), передає Укрінформ.

Першу контрольну гру у Запоріжжі також виграла наша національная команда - 4:1.

Як повідомляв Укрінформ, у кваліфікації Євро-2022 збірна України з футзалу потрапила до групи 1, де зіграє проти Хорватії, Албанії та Данії. Перший матч відбору підопічні Олександра Косенка проведуть вдома проти Данії 27 січня 2021 року.

Фото: ua-football.com.