«Продексим» забив 28 м'ячів «Росаріо» у футзальній Лізі чемпіонів

Херсконскій футзальний клуб "Продексім" розгромив команду "Росаріо" з Північної Ірландії у попередньому раунді Ліги чемпіонів.

Матч в Одесі закінчився з рахунком 28:1, передає Укрінформ.

Голи: Роніньйо (5-та, 16-та, 22-а і 27-ма хвилини), Шотурма (6, 6, 14, 15, 24, 31, 38), Корсун (7), Білоцерківець (8), Клаудіньйо (11, 11, 27), Маєвський (12, 39), Сорокін (23, 35), Зварич (30), Волянюк (33, 40), Моспан (34, 39, 40), Роса (36), Волков ( 39) - Беглі (21).

Херсонський клуб вийшов до 1/16 фіналу турніру.

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Матчі цієї стадії заплановані на 12-17 січня, 1/8 фіналу - на 16-21 лютого. Фінальні раунди мають пройти у квітні-травні 2021 року.

Фото: mfc-prodexim.com.ua.