Косенко назвав склад збірної України з футзалу на матчі проти Молдови

Готуючись до групового раунду кваліфікації Євро-2022, збірна України з футзалу зіграє два спаринги з командою Молдови.

На ці матчі головний тренер наших футзалістів Олександр Косенко викликав 15-х гравців, повідомляє Асоціація футзалу України.

Склад збірної України:

воротарі - Юрій Савенко, Кирило Ципун (обидва - "Продексім"​), Олександр Сухов ("ХІТ"​);

польові гравці - Сергій Малишко, Микола Грицина (обидва - "Сталіца", Білорусь​), Олег Єрьомін ("Вітен"​), Михайло Зварич, Микола Білоцерківець, Петро Шотурма, Ігор Корсун (усі - "Продексім"), Олександр Педяш, Сергій Журба (обидва - "ХІТ"​), Микола Микитюк, Артем Фаренюк (обидва - "Ураган"​), Тарас Кузь ("Енергія"​).

У кваліфікації Євро-2022 підопічні Косенка потрапили до групи 1, де зіграють проти Хорватії, Албанії та Данії.

У груповому раунді 32 команди (16 учасників елітраунду кваліфікації ЧС-2020, дев'ять переможців груп відбіркового раунду та сім переможців стикових матчів) розбиті на вісім груп по чотири команди. Уперше в історії турніру команди на цій стадії гратимуть проти опонентів удома й на виїзді. Вісім переможців груп та шість кращих володарів других місць приєднаються до Нідерландів у фінальній стадії. Два володарі других місць, які не пробилися до фінального турніру напряму, зіграють у плей-офф.

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Поєдинки фінального турніру проходитимуть 9 cічня - 6 лютого 2022 року в Амстердамі та Гронінгені. 16 команд будуть розбиті на чотири групи. Дві кращі збірні з кожної групи вийдуть до 1/4 фіналу.

Фото: uaf.ua.