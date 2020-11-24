Збірна України з футзалу проведе спаринги з Молдовою

Національна збірна України з футзалу, яка готується до групового раунду кваліфікації Євро-2022, зіграє два контрольні матчі з командою Молдови.

Як повідомив пресслужбі Асоціації футзалу України головний тренер нашої збірної Олександр Косенко, товариські ігри відбудуться 8-9 грудня у Запоріжжі, передає Укрінформ.

У кваліфікації Євро-2022 підопічні Косенка потрапили до групи 1, де зіграють проти Хорватії, Албанії та Данії.

У груповому раунді 32 команди (16 учасників елітраунду кваліфікації ЧС-2020, дев'ять переможців груп відбіркового раунду та сім переможців стикових матчів) розбиті на вісім груп по чотири команди. Уперше в історії турніру команди на цій стадії гратимуть проти опонентів удома й на виїзді, провівши проти кожного суперника по групі по два поєдинки. Вісім переможців груп та шість кращих володарів других місць приєднаються до Нідерландів у фінальній стадії. Два володарі других місць, які не пробилися до фінального турніру напряму, зіграють у плей-офф.

Поєдинки фінального турніру проходитимуть 9 cічня - 6 лютого 2022 року в Амстердамі та Гронінгені. 16 команд будуть розбиті на чотири групи. Дві кращі збірні з кожної групи вийдуть до 1/4 фіналу.

Перший матч відбору українські футзалісти зіграють 27 січня. Груповий етап кваліфікації триватиме до 14 квітня 2021 року.

Фото: uaf.ua.