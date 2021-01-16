«Продексім» розгромив «Шкупі» і вийшов в 1/8 фіналу футзальної Ліги чемпіонів

Представник України здобув другу перемогу в єврокубку.

Херсонський «Продексім» в Запоріжжі впевнено переміг «Шкупі» з Північної Македонії в поєдинку 1/16 фіналу футзальної Ліги чемпіонів, повідомляє Укрінформ.

На початку зустрічі українська команда відзначилася двічі зусиллями Зварича і Білоцерківця. У другій половині матчу «Шкупі» скоротив відставання в рахунку завдяки автоголу Клаудіньо. До кінця поєдинку «Продексім» забив ще три м’ячі. Як підсумок, перемога херсонців – 5:1.

Суперник «Продексіма» в наступному раунді Ліги чемпіонів визначиться за підсумками жеребкування. Проведення стадії 1/8 фіналу заплановано на 16-21 лютого.

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Нагадаємо, що на старті Ліги чемпіонів «Продексім» знищив представника Північної Ірландії «Росаріо» – 28:1.

Фото: фейсбук «Продексіма».