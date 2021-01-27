Карантин у Києві: які обмеження ще діють у столиці

У Києві, як і по всій країні, продовжують діяти обмеження, які уряд запровадив у грудні минулого року.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

"Ситуація трохи поліпшується. За оцінками лікарів, локдаун вже дає позитивний результат. Але говорити про те, що ми подолали вірус, зарано, тому, в столиці, як і по всій країні, продовжують діяти обмеження, що уряд запровадив у грудні минулого року", - сказав Кличко.

Він нагадав, що у столиці заборонено: проведення у закладах освіти масових заходів за участі дітей з більш ніж однієї групи чи класу і за присутності відвідувачів; проведення в розважальних закладах та закладах громадського харчування святкових заходів, бенкетів, майстер-класів, публічних подій; робота закладів громадського харчування з 23:00 до 07:00 (крім доставки замовлень); розміщення в закладах харчування більше ніж 4 повнолітніх осіб за одним столом. Відстань між столами має бути не менш ніж 2 метри.

Заборонено проведення масових заходів за участі більше ніж 20 осіб та недотримання дистанції у 1,5 м; роботу кінотеатрів та закладів культури з наповненістю понад 50 відсотків місць одного залу; діяльність закладів, що надають послуги з розміщення, – крім готелів, реабілітаційних центрів для людей з інвалідністю, санаторно-курортних закладів.

"Всі ми дуже втомилися від обмежень і хочемо повернутися до звичного життя, але, якщо зараз втратимо контроль над ситуацією, то неминучим буде запровадження нового локдауну, як це відбулося у деяких європейських країнах. Тому, давайте не втрачати пильності й поки не розслаблятися", - сказав Кличко.

Як повідомлялося, в Україні станом на 27 січня лабораторно підтверджено 1 200 883 випадки COVID-19, з них за добу - 3 776.