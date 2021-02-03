У Києві за добу виявили 330 випадків коронавірусу, 15 хворих померли

У Києві за минулу добу виявили 330 хворих на коронавірус.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу сказав Київський міський голова Віталій Кличко.

"У нашому місті за добу виявили 330 хворих на COVID-19, померли 15 людей. Всього за період пандемії у столиці - 2 392 летальних випадки від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні 129 164", - повідомив він.

За словами очільника міста, серед тих, хто захворіли: 178 жінок віком від 18 до 89 років і шість дівчаток від двох до 16 років, також 139 чоловіків віком від 18 до 89 років і 7 хлопчиків від двох до 16 років. Захворіли, зокрема, дев'ять медиків.

За минулу добу в місті одужали ще 2370 людей. Усього вилікувалися від вірусу 73 515 жителів столиці.

"Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому - 73, Дніпровському – 70 та в Деснянському – 67 випадків районах", - додав Кличко.

Він зазначив, що до лікарень госпіталізували 32 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Заповненість ліжок у комунальних медзакладах становить майже 26%. "У стаціонарах лікарень столиці лікуються 1035 хворих на коронавірус, з них двоє дітей. У важкому стані перебувають 704 пацієнти. Кисневу підтримку отримують 843 людини. Під апаратами ШВЛ – 25 хворих", - сказав мер.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за добу зареєстровано 3285 випадків зараження коронавірусом.