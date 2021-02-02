У Києві за добу - 284 випадки коронавірусу, семеро хворих померли

У Києві за минулу добу підтверджено 284 випадки зараження коронавірусом, загальна їх кількість у столиці від початку пандемії становить 128 834.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Фейсбуці.

"+284 підтверджені випадки захворювання на коронавірус (загалом 128 834)", - написав він.

За словами Кличка, серед тих, хто захворів, 160 жінок віком від 18 до 96 років, 119 чоловіків віком від 22 до 83 рокiв, дівчинка 14 років та 4 хлопчики від 10 до 17 років. За добу госпіталізували 36 пацієнтів із COVID-19.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (67), Деснянському (50) та в Солом‘янському (35) районах, зазначив він.

Міський голова повідомив, що за добу зареєстровано 7 летальних випадків від коронавірусу, загальна їх кількість у Києві сягнула 2377-ми. Водночас одужали 1823 особи, а загалом від початку пандемії недугу здолали 71 145 киян.

Як повідомлялося, в Україні за час пандемії на COVID-19 захворіло 1 223 879 осіб, з них за добу 2394.