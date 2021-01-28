Київ уперше потрапив до міжнародного рейтингу Global cities

Міжнародний рейтинг «Global cities: нові пріоритети для нового світу» 2020 Global Cities Report вперше включив місто Київ до видань «Глобальний індекс міст» (GCI) та «Глобальний прогноз міст» (GCO).

Як передає Укрінформ, про це, посилаючись на офіційне видання рейтингу, повідомляє Департамент економіки та інвестицій КМДА.

У рейтингу столиця України посіла 89 та 94 позицію зі 151 міста світу.

«Глобальний індекс міст» (GCI) оцінює ділову активність, людський капітал, інформаційний обмін, культурний досвід та залученість громадськості до прийняття рішень. «Глобальний прогноз міст» (GCO) аналізує передумови для майбутнього розвитку, ґрунтуючись на економічних показниках, інноваціях та здатності міста залучати до активної участі талановитий людський капітал.

Укладачі рейтингу проаналізували соціально-економічне становище Києва на момент входження в стан боротьби проти поширення пандемії COVID-19 та перспективи відновлення економіки міста в умовах мінливого світу.

У рамках видання аналітики також відзначили основні наслідки пандемії у великих містах та окреслили низку тенденцій та викликів, які доведеться долати очільникам міст. Автори рейтингу пропонують особливу увагу звернути на три життєво важливі сфери, у яких необхідно рухати інноваційний процес: економіка, соціальна політика та культура.

Зокрема, йдеться про збереження конкурентоспроможності, в першу чергу, тих бізнесів, які створюють додану вартість, сприяють забезпеченню стабільності, справедливості та створюють суспільну цінність. Крім того, в умовах розірваних міжнародних товарних ланцюгів необхідно віднайти ресурси для їх підтримки та спрямувати зусилля на пожвавлення і розширення міжміських зв’язків. Трансформації також має зазнати і міський простір. Необхідно переосмислити планування міста та передбачити дотримання умов соціального дистанціювання, вирішення питання екологічної безпеки та забезпечення інклюзивності міського середовища та сервісів.

П’ятірка лідерів Глобального індексу міст (GCI) виглядає так: Нью-Йорк (США), Лондон (Велика Британія), Париж (Французька Республіка), Токіо (Японія) та Пекін (КНР). Замикає десятку лідерів американське місто Вашингтон. Натомість найкращі передумови для відновлення економіки та подальшого розвитку, на думку авторів «Глобального прогнозу міст» (GCO), мають Лондон (Велика Британія), Торонто (Канада), Сінгапур (Республіка Сінгапур), Токіо (Японія), Париж (Французька Республіка) та Мюнхен (Німеччина).

Міжнародний рейтинг консалтингової групи A.T. Kearney, Inc. публікується десятий рік поспіль. У 2019 році укладачі аналізували показники 130 міст світу.