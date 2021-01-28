У центрі Києва мітингують ФОПи

Столична поліція наразі не зафіксувала порушень під час акції SaveФоп, яка проходить у місті у четвер.

Про це Укрінформу повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

“На даний час порушень немає”, - повідомили у відділі комунікації столичної поліції.

У Києві 28 грудня проходить чергова акція SaveФоп. Мітингарі почали збиратися на Майдані Незалежності, звідки і почався масовий захід.

Вони, зокрема, тримали у руках плакати із надписами “#SaveФОП” і назвами різних українських міст, а також із надписами “Проти тарифного геноциду”, “Високі тарифи — геноцид для народу”, “Не заганяйте бізнес в тінь, не робіть з нас нелегалів”, “Контрабанда на митниці, а не у ФОПів”, та інші.

Акція SaveФОП/ Фото: Олег Давиденко

Колона активістів вирушила від Майдану Незалежності по проїзній частині, їх супроводжувала поліція діалогу. Мітингувальники вирішили не йти по запланованому маршруту до установ в урядовому кварталі, а пішли, зокрема, до КСУ, де також знаходилися поліцейські, зокрема, і поліція діалогу. Площу під КС мітингарі зайняли повністю.

Потім вони прийшли під Посольство ЄС в Україні, звідки перемістилися до Посольства США в Україні. Під обома посольствами знаходилися поліція і військовослужбовці НГУ, які стежили за правопорядком.

Як повідомлялося, представники ФОПів проводять акції під стінами Верховної Ради і в центрі Києва з початку грудня. Раніше вони, зокрема, протестували проти карантинних обмежень і фіскалізації малого бізнесу.