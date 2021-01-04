ФОПам і найманим працівникам виплатили 3,6 мільярда одноразової допомоги - Шмигаль

Держава виплатила 3,6 млрд грн допомоги фізичним особам-підприємцям і найманим працівникам, чия діяльність постраждає від посилення карантину 8-24 січня.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль написав у Фейсбуці.

«Держава виплатила 3,6 млрд грн допомоги для підприємців та найманих працівників. 31 грудня завершилося приймання заявок на отримання 8 тис. грн одноразової допомоги для тих людей, чия господарська діяльність страждає внаслідок карантинних обмежень", - повідомив Шмигаль.

Він додав, що загалом для отримання такої допомоги звернулися понад 480 тисяч осіб.

«Станом на сьогодні Пенсійним фондом вже профінансовано майже 456 тисяч заявок. Наразі кошти не перераховано переважно тим, хто зареєструвався в останні дні минулого року. Можу запевнити, що ці громадяни отримають належну їм допомогу протягом першої половини січня", - зауважив Шмигаль.

Також він нагадав, що ФОПи першої групи звільнені від обчислення та сплати ЄСВ за себе на період із 1 грудня 2020 року до 31 травня 2021 року.

Як повідомляв Укрінформ, 7 грудня Президент Володимир Зеленський підписав закон про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб'єктів господарювання, який передбачає надання одноразової матеріальної допомоги у розмірі 8 тис. грн найманим працівникам, що втратили частину зарплати внаслідок запровадження карантинних обмежень, та фізичним особам - підприємцям, які втратили частину доходу.

10 грудня Кабінет Міністрів затвердив Порядок надання одноразової компенсації підприємцям, які призупинять діяльність через карантинні заходи.

14 грудня розпочалася реєстрація на порталі та в додатку "Дія" людей, які звертаються по одноразову матеріальну допомогу від держави на період дії посилених карантинних обмежень.