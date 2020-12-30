«Карантинна» допомога ФОПам: вже виплатили майже 3,2 мільярда

ФОПам та найманим працівникам вже профінансовано 3,2 млрд грн одноразової матеріальної допомоги.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Як зазначається в повідомленні, за даними Пенсійного Фонду, станом на сьогодні 3,2 млрд грн вже передано банкам для нарахування 8-тисячної допомоги 405 195 заявникам. Крім того, 350 906 заявників уже отримали допомогу, а це понад 2,8 млрд грн.

«Як і обіцяли, усі ті люди, які подали заявку на програму до 21 грудня, вже сьогодні, тобто ще до Нового року, отримали гроші. А це більше 350 тисяч людей і понад 2,8 млрд грн. Ті ж заявники, які подавалися пізніше, отримають кошти вже в новому році», - зазначив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

Він також пояснив, чому сума підтримки становить саме 8 тис. грн.

Враховувалось декілька ключових факторів: це середня заробітна плата по Україні – 11 900 грн та розрахунковий період локдауну – 2 тижні. «8 тис. грн – це адекватна сума компенсації. Враховуючи, що вона не оподатковується і це практично чистий дохід. Якщо підприємець, маленький ФОП, має 10 найманих працівників, то розмір виплат становитиме 88 тис. грн, тобто 10 працівників і сам ФОП матимуть по 8 тис. грн. Це достойна сума за 2 тижні простою. Січень в Україні традиційно є дуже спокійним, коли багато людей не працює, бере відпустки, тому ми вважаємо, що вплив на економіку буде мінімальний», - підкреслив Петрашко.

Станом на сьогодні (16:00) на отримання одноразової матеріальної допомоги у сумі 8 тис. подано 459 221 заява.

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Як повідомляв Укрінформ, 7 грудня Президент Володимир Зеленський підписав закон про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб'єктів господарювання, який передбачає надання одноразової матеріальної допомоги у розмірі 8 тис. грн найманим працівникам, котрі втратили частину зарплатні внаслідок запровадження карантинних обмежень, та фізичним особам - підприємцям (ФОП), які втратили частину доходу.

10 грудня Кабінет Міністрів затвердив Порядок надання одноразової компенсації підприємцям, які призупинять свою діяльність через карантинні заходи.

14 грудня розпочалася реєстрація на порталі та в додатку "Дія" людей, які звертаються по одноразову матеріальну допомогу від держави на період дії посилених карантинних обмежень.

Фото: Нацбанк