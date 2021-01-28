Поліція посилено охороняє порядок у центрі Києва

Працівники поліції разом із бійцями Нацгвардії заступили на посилене несення служби у центрі Києва для недопущення порушень громадського порядку.

Про це інформує Національна поліція у Фейсбуці, передає Укрінформ.

“Сьогодні у центральній частині Києва заплановано проведення масових акцій біля Верховної Ради, Офісу Президента, Посольства США, Конституційного Суду України та на Майдані Незалежності. Задля забезпечення публічної безпеки та порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії, співробітники ДСНС, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на службу у посиленому режимі”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що організатори заходів анонсували проведення ходи до владних установ, у зв’язку з цим можливе обмеження дорожнього руху окремими вулицями в центрі столиці.

Поліція просить автомобілістів завчасно планувати свої маршрути руху з урахуванням цієї інформації та погіршенням погодних умов.

Як повідомлялося, у Києві у середу під Кабінетом Міністрів відбулася акція протесту представників природоохоронних громадських організацій проти реорганізації органів влади та передачі Держводагентства та Держлісагентства від Міндовкілля у підпорядкування Мінекономіки.

Фото: поліція