«Більше землі для природи, а не під городи»: під Кабміном - акція протесту

Акція протесту представників природоохоронних громадських організацій проти реорганізації органів влади у природоохоронній сфері відбулася у Києві під будівлею Кабінету Міністрів.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Учасники нечисельного мітингу протестували проти планів уряду передати Держагентства водних та лісових ресурсів із підпорядкування Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів у підпорядкування Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Учасники акції протесту тримали плакати «Ліси та річки лишити Міндовкіллю», «Довкілля не розмінна монета», «Навколишнє середовище в пріоритеті», «Більше землі для природи, а не під городи».

Акція проти передачі лісів, водойм та рибних ресурсів під управління Мінагрополітики в Києві / Фото: Юлія Овсяннікова, Укрінформ

Як зазначали організатори мітингу, вони вимагають залишити у підпорядкуванні Міндовкілля функції формування та реалізації політики щодо охорони, використання та відтворення водних, земельних і лісових ресурсів. Також наполягають на переданні Держгеокадастру в підпорядкування до сфери управління Міндовкілля. А також передати функції сільського господарства від Мінекономіки до Міністерства аграрної політики та продовольства.

Як повідомлялось, 28 грудня 2020 року Кабінет Міністрів ухвалив постанову № 1344 "Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади". Кабмін постановив відмінити рішення про реорганізацію Міністерства аграрної політики та продовольства шляхом приєднання до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства та Міністерству аграрної політики та продовольства доручено забезпечити у місячний строк підготовку і внесення Кабінетові Міністрів проєктів положень про відповідні центральні органи виконавчої влади.