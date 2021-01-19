Пріоритетом уряду у 2021 році є запуск ринку землі – Мінекономіки

Пріоритетом Кабінету Міністрів на 2021 рік залишається впровадження ринку землі та забезпечення всіх потрібних інструментів для його успішного функціонування.

Як передає Укрінформ про це йшлося під час зустрічі Керуючого комітету із земельної реформи із учасниками впровадження ринку землі, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

«Усі пріоритети уряду України щодо подальшого впровадження земельної реформи поширюються і на 2021 рік, адже за півроку стартує ринок землі. Для нас важливо забезпечити усі необхідні передумови для успішного запуску земельного ринку та його подальшого функціонування», - зазначив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Висоцький.

Зокрема, йдеться про розробку та імплементацію земельного законодавства, запровадження дерегуляції у сфері земельних відносин, передачу повноважень місцевим громадам по розпорядженню землями, запровадження системи електронних аукціонів, земельного моніторингу.

Провідний експерт Світового банку Клаус Дейнінгер відзначив на зустрічі, що в Україні є всі передумови для впровадження прозорого ринку землі, що підвищить ефективність використання земельних ресурсів, забезпечить основу для розвитку сільського господарства, сільських територій та місцевого населення. Він запевнив, що Світовий банк та Євросоюз готові і надалі надавати технічну підтримку та інші ресурси для успішного впровадження земельної реформи в Україні.

Учасники зустрічі домовилися, що «дорожня карта» подальшої спільної роботи в рамках Керуючого комітету із земельної реформи буде остаточно затверджена на початку лютого.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський 28 квітня 2020 року підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення», який Верховна Рада ухвалила 31 березня 2020 року.

Зокрема, законом передбачено, що з 1 липня 2021 року громадяни України можуть набувати право власності на земельні ділянки сільгосппризначення площею до 100 га. З 1 січня 2024 року таку можливість отримають також юридичні особи, власниками яких є українці. Вони зможуть купувати до 10 тис. гектарів землі. Заборонено продаж державних та комунальних земель. Відповідно до підписаного закону, питання, чи надавати іноземцям право купувати землю, вирішуватиметься на референдумі.