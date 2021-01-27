У «Борисполі» тепер можна зробити ПЛР-тест перед вильотом

У Міжнародному аеропорту “Бориспіль” пасажири можуть безпосередньо перед вильотом пройти експрес-тестування на коронавірус.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт аеропорту.

"Відсьогодні пасажири Міжнародного аеропорту «Бориспіль» можуть безпосередньо перед вильотом пройти експрес-тестування на 2-му поверсі терміналу D", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, тут можна зробити тест і отримати сертифікат з результатом перед вильотом за кордон. Сертифікат видається не тільки українською, а й англійською мовою.

Здати ПЛР-тест може кожен пасажир. По прильоту в Україну з країн червоної зони також можна зробити тест і припинити самоізоляцію.

Забір біоматеріалу працівники медичного пункту Міжнародного аеропорту “Бориспіль”, а тестування здійснюють медичні лабораторії ADONIS, «Ескулаб», «МедЛаб», «ІММД», «UNIVERSUM.CLINIC». Тривають переговори про підписання договорів і залучення до проведення тестування ще 3 лабораторій.

Вартість послуг визначається кожною лабораторією самостійно. Наявні пропозиції від 890 грн до 1400 грн.