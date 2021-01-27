Україна отримала від ЮНІСЕФ 1,2 мільйона ПЛР-тестів

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) закупив для України 1,2 млн тестів для визначення COVID-19 методом ПЛР.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

“Ми отримали від ЮНІСЕФ 1,2 млн ПЛР-тестів для діагностики COVID-19, вони всі виробництва Великої Британії. Зараз вони знаходяться на ДП “Укрвакцина” і ми будемо далі відповідно розподіляти їх між нашими лабораторними центрами”, - сказав Степанов.

Він додав, що закупівля відбулася за кредитні кошти Світового банку, відповідна угода була підписана в травні 2020 року, коли частина коштів була перенаправлена на закупівлю необхідних медичних виробів для боротьби з COVID-19.

Міністр нагадав, що зараз тестування на COVID-19 безкоштовне, його проводять всім громадянам, які мають ознаки ГРВІ, а також всім громадянам, які перебували в контакті з хворим на COVID-19.

Відтак у сімейних лікарів наразі є швидкі тести для визначення антигену до COVID-19 протягом 15 хвилин. Також створено 2 373 центри тестування, мапа з розташуванням цих центрів доступна на сайті Міністерства охорони здоров’я.

Степанов закликав громадян звертатися за тестуванням. У разі, якщо у тестуванні відмовляють, необхідно звернутися до Контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19.

Як повідомлялося, в Україні станом на 27 січня лабораторно підтверджено 1 200 883 випадки COVID-19, з них за добу – 3 776.