Пам’яті Жизневського: у Києві нагородили лауреатів премії «Воїн світла»

У Києві відбулося нагородження лауреатів міжнародної українсько-білоруської літературної премії «Воїн світла».

Церемонія нагородження відбулася біля пам'ятника Михайлу Жизневському, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Премія вручається одному білоруському письменнику, одному українському письменнику за прозовий твір у якому діє сильний, благородний герой, який відстоює ідеали свободи і справедливості... В Білорусі визначають свого лауреата, а в Україні свого. Премія щорічно вручається на день народження Михайла Жизневського. Власне, це премія пам'яті Михайла Жизневського", - сказав засновник премії Володимир Даниленко.

Вручення Міжнародної літературної премії "Воїн Світла"/ Фото: Євген Котенко

Лауреатами літературної міжнародної премії «Воїн світла» став письменник Павло Северинець, за книжку «Білорусалім. Серце світла» та письменник Віталій Запека за воєнно-сатиричний роман «Герої, херої та не дуже».

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Нагороджував лауреатів громадський активіст Ян Мельников.

Премія «Воїн світла» заснована у 2016 році Київською організацією Національної спілки письменників України та опозиційною Спілкою білоруських письменників і вручається щороку на день народження героя Небесної Сотні Михайла Жизневського. Автор ідеї - Володимир Даниленко.

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Премією відзначаються кращі прозові книжки року, видані білоруською та українською мовами, в яких зображено благородного, активного, сильного героя, що відстоює ідеали свободи і справедливості.