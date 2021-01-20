Літературна премія Кочура оголосила прийом заявок

Міністерство культури та інформаційної політики України оголошує конкурс на здобуття премії імені Григорія Кочура.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МКІП.

"Премія імені Григорія Кочура (далі - Премія) присуджується щорічно 17 листопада до дня народження Григорія Порфировича Кочура на конкурсних засадах письменникам, перекладачам, сценаристам, драматургам, які є громадянами України, за кращі переклади українською мовою визначних творів світової поезії та вагомі перекладознавчі праці в царині українського художнього перекладу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що грошова винагорода до Премії виплачується у розмірі 20 тисяч гривень.

На здобуття Премії висуваються нові оригінальні твори авторів або колективу авторів, опубліковані (оприлюднені) у завершеному вигляді протягом останніх п’яти років, але не пізніше ніж за пів року до їх висунення на здобуття Премії.

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На здобуття Премії не висуваються твори, які вже були відзначені іншими преміями або державними нагородами.

Документи подаються до 1 червня 2021 року.

Як повідомлялося, в Україні стартував прийом робіт на Міжнародну премію імені Івана Франка.

Фото: dojo.ua