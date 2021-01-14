В Україні заснували літературну премію за найкращі історичні твори

У Вінницькій області заснували Всеукраїнську літературну премію імені Миколи Рябого за найкращий літературний твір історичної тематики.

Про це у Фейсбуку повідомив голова Вінницької обласної організації Національної спілки письменників Вадим Вітковський, передає Укрінформ.

«Вінницьке обласне відділення Національної спілки письменників України та обласна комунальна установа «Видавничий дім «Моя Вінниччина», спільно з родиною Миколи Рябого оголошують про заснування щорічної Всеукраїнської літературної премії імені Миколи Рябого за найкращий літературний твір історичної тематики (поема, оповідання, повість, роман, п'єса) видані, опубліковані чи поставлені на сцені поточного року», - повідомив Вітковський.

За його словами, лауреатові вручатимуть грошову премію, диплом установленого зразка щороку, до 7 грудня, дня народження видатного українського письменника і патріота Миколи Рябого.

Твори на здобуття премії прийматимуть щорічно до 1 листопада на адресу Вінницької обласної організації НСПУ.

Як повідомлялося, Микола Рябий - вінничанин, відомий письменник, автор першого в Україні роману про героїв Крут «Ще не вмерла Україна», двічі номінувався на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка. У доробку понад 30 повістей та романів, що оповідають про історичне минуле України та становлення її державності. Зокрема «33-й. Маленька повість про великий голод» і роман «Упала звізда Полин», присвячені аварії на ЧАЕС. Романи «Облава на озброєного вовка» і «Вервольф. Хроніка «озброєних вовків» розповідають про будівництво ставки Гітлера під Вінницею та боротьбу з нацизмом.

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Письменник також упорядкував подорожній щоденник Павла Халебського «Україна — земля козаків» про подорож «православного патріарха Антиохійського і Всього Сходу Макарія ІІІ з Халеба до Московії й на зворотному шляху через Русь-Україну за урядування христолюбивого й хороброго гетьмана Богдана Хмельницького».

Він переклав, упорядкував і прокоментував ряд художніх, історичних та духовних книг.