Працівника Національного інституту раку підозрюють у розкраданні 10 мільйонів

Працівника Національного інституту раку підозрюють у розкраданні 10 мільйонів

Укрінформ
Прокуратура повідомила про підозру співробітнику Національного інституту раку у розкраданні майна на суму понад 10 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру матеріально-відповідальній особі Національного інституту раку МОЗ України за фактами привласнення лікарських засобів та інших матеріальних цінностей в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України)", - йдеться в повідомленні.

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Згідно з матеріалами слідства, підозрюваний, отримавши на відповідальне зберігання лікарські засоби, серед яких інструменти і прилади для проведення хірургічних втручань, а також інші матеріальні цінності, діючи у змові з невстановленими особами, упродовж 2019-2020 років неодноразово вчиняв їх привласнення. Інституту завдані збитки на суму понад 10 млн грн, що підтверджується висновками експертизи та актами інвентаризації.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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