Працівника Національного інституту раку підозрюють у розкраданні 10 мільйонів
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.
"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру матеріально-відповідальній особі Національного інституту раку МОЗ України за фактами привласнення лікарських засобів та інших матеріальних цінностей в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України)", - йдеться в повідомленні.
Згідно з матеріалами слідства, підозрюваний, отримавши на відповідальне зберігання лікарські засоби, серед яких інструменти і прилади для проведення хірургічних втручань, а також інші матеріальні цінності, діючи у змові з невстановленими особами, упродовж 2019-2020 років неодноразово вчиняв їх привласнення. Інституту завдані збитки на суму понад 10 млн грн, що підтверджується висновками експертизи та актами інвентаризації.
Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.