У столиці почали ремонт ще одного мосту

У Києві розпочався середній ремонт пішохідного мосту на Столичному шосе поблизу автоцентрів.

Як передає Укрінформ, про це інформує комунальна корпорація "Київавтодор" уФейсбуці.

"Навколо конструкцій шляхопроводу вже звели тепляк – конструкцію, яка захищатиме металеві елементи мосту від вологи на час ремонту. Наразі працівники розпочали очищати металеві елементи піщано-струменевим методом", - йдеться у повідомленні.

У Києві ремонтують пішохідний мsст на Столичному шосе/Фото: Київавтодор, Facebook

Далі фахівці КП "Київавтошляхміст" виконають оцинкування, аби захистити міст від корозії, а також відремонтують залізобетонні конструкції, на яких тримаються арки.

Середній ремонт цього надземного переходу планують завершити до серпня.

Фото: Київавтодор, Facebook