Пішохідний міст на Оболоні та оновлені парки: Кличко розповів про плани благоустрою

Наступного року влада столиці планує оновити знакові для киян парки - Маріїнський, Хрещатий, Голосіївський та інші, а також збудувати пішохідний міст на Оболоні.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це під час звіту за 2020 рік повідомив Віталій Кличко.

"Завершимо капітальний ремонт парку з водними об’єктами на Троєщині та фітнес-парку "Лебедине". Продовжимо ремонтувати великі парки у різних районах столиці, зокрема "Інтернаціональний", "Орлятко" та Солом’янський ландшафтний парк. Будемо створювати нові зони відпочинку біля водойм, такі, наприклад, як парк біля затоки Берковщина", - розповів столичний голова.

Також, за його словами, наступного року побудують новий пішохідний міст з Оболонської набережної до острова Оболонський.

"Таким чином створимо туристичний маршрут навколо затоки. Він об’єднає набережну, парк "Наталка" і новий пляж на острові. Довжина мосту буде понад 160 метрів. Опори будуть виглядати як хвилі та динамічно підсвічуватися", - уточнив мер.

Кличко нагадав, що цього року в столиці відремонтували 80 парків і скверів. Окрім того, статус парку чи скверу отримали 86 зелених зон.

Загалом за останні шість років у Києві оновили 494 парки та сквери.