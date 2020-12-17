Кличко запевнив: дві станції метро на Виноградар відкриють наступного року

У планах на наступний рік, зокрема, завершення реконструкції Пейзажної алеї та відкриття двох нових станції метро на Виноградар.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це під час річного звіту за 2020 рік зазначив Київський міський голова Віталій Кличко.

"У планах на наступний рік, зокрема, завершення реконструкції Пейзажної алеї та проспекту Степана Бандери. Будуть продовжуватися роботи на вулиці Довбуша, на кількох ділянках Великої кільцевої. Ми плануємо розпочати ремонт проспекту Героїв Сталінграду та вулиці Милославської. Та багато інших об’єктів», - повідомив Кличко.

Також, за його словами, у наступному році повинні відкрити дві нові станції метро на Виноградар та розпочати роботи з будівництва метро на Троєщину.

За його словами, наступного року на транспорт та інфраструктурні проєкти запланували загалом майже 9,2 мільярда гривень. Із них 4,5 млрд передбачили на будівництво, ремонт та утримання автомобільних доріг у столиці.

Кличко нагадав, що цього року у столиці відремонтували 134 об’єкти дорожньої інфраструктури, а за останніх кілька років оновили 360 вулиць, мостів та шляхопроводів.

"Це - понад 1100 кілометрів доріг у Києві. Також оновили понад півтори тисячі прибудинкових територій і міжквартальних проїздів у всіх районах столиці, які теж не ремонтували десятиліттями", - розповів він.

За його словами, окрема тема - добудова Подільсько-Воскресенського мостового переходу. Там роботи не припиняють навіть вночі.

Також наступного року у Києві продовжать оновлювати рухомий склад громадського транспорту столиці.

"У планах на наступний рік - ми закуповуємо ще 10 нових трамваїв, 50 нових тролейбусів. А також продовжуємо реконструкцію Борщагівської гілки швидкісного трамвая", - розповів він.

Фото: kiev.klichko.org