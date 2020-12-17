У Києві фінансування освіти за шість років зросло більш як у чотири рази - Кличко

У Києві фінансування освітньої сфери за шість років зросло більш як у чотири рази.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це під час річного звіту за 2020 рік повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.

"За шість років фінансування освітньої сфери зросло більш ніж у чотири рази - з 5 млрд грн у 2014 році до майже 22 млрд у 2020 році", - сказав він.

За словами Кличка, за ці роки у столиці побудували або повністю реконструювали 9 шкіл та 31 дитсадок, а також створили понад 17 тис. місць у дитсадках.

"Декілька років тому черга в дитячі садки була понад 12 тисяч. Цього року ми створили понад 2 тис. місць", - сказав мер.

За його словами, сьогодні вільних місць у дитсадках - понад 7 тисяч.

Як повідомив Кличко, наступного року планують знову виділити рекордну суму на освіту – 24,4 млрд грн, що на 3 млрд грн більше, ніж цього року.

Зокрема столична влада гарантує збільшення зарплати освітянам. На розвиток дошкільної освіти планують спрямувати 6,2 млрд грн. На будівництво нових дитсадків та шкіл, реконструкцію та ремонт існуючих - 792 млн грн.