Столичний бюджет цьогоріч недоотримав 5 мільярдів — Кличко

У 2020 році бюджет Києва недоотримав п'ять мільярдів гривень надходжень.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявив Київський міський голова Віталій Кличко під час звіту роботи за 2020 рік.

"Бюджет нашого міста збільшувався з 2015 до 2019 року, в цьому році ми недоотримали приблизно 5 млрд грн і бюджет, ми бачимо, зменшився. 3 млрд грн - це недоотримання надходження від ПДФО", - сказав Кличко.

За його словами, у 2020 році найбільше коштів було спрямовано на освіту, охорону здоров'я, соціальний захист, культуру і спорт.

Мер повідомив, що найбільше фінансування отримала сфера освіти - 21,8 млрд грн, охорони здоров’я – 8 млрд грн. Сфера соціального захисту отримала 4,7 млрд грн.

Фото: kiev.klichko.org