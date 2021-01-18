У Києві не буде масових заходів на Водохреща, але пірнальників не зупинятимуть

У зв’язку із карантинними обмеженнями заходи на водних об’єктах з нагоди Водохреща 19 січня проводитися не будуть, місця для купання цього року не облаштовують.

Про це у коментарі Укрінформу повідомила начальник відділу зв'язків з громадськістю КП "Плесо" Юлія Бородай.

"Зараз локдаун, тому масових заходів ніяких не планується. Єдине що ми передбачаємо - бо це Водохреща, яке святкується кожного року, і ми думаємо що все ж будуть люди, які попри епідеміологічну ситуацію, вирішать зануритися в крижану воду. То їм ніхто не зможе заборонити це зробити", - розповіла вона.

Тому, на місцях, де традиційно проводяться купання, чергуватимуть рятувальники - Kyiv Lifeguard Service і спеціалізована аварійно-рятувальна водолазна служба (САРВС) КП "Плесо".

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Як повідомлялося, в Україні з 8 до 24 січня діє жорсткий карантин. У цей період на діяльність ряду сфер введені певні обмеження.