На Водохреща відкриють другий вихід з метро у Гідропарку

У Києві під час святкування Водохреща 19 січня відкриють другий вихід з метро у Гідропарку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Київський метрополітен у Фейсбук.

"Для забезпечення належного перевезення пасажирів і розвантаження станції «Гідропарк» під час святкування Водохреща буде відкрито другий вихід", - йдеться у повідомленні.

Вестибюль №2 (східний) працюватиме 19 січня з 10:00 до 17:00, а вестибюль №1 - у звичайному режимі.