У Києві за добу на COVID-19 захворіли 793 особи

У Києві за минулу добу виявили 793 нових хворих на коронавірус, померли 15 осіб.

Про це, передає Укрінформ, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Телеграмі.

"Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 122 696. Захворіли: 447 жінок віком від 18 до 88 років 317 чоловіків віком від 19 до 87 рокiв 8 дівчаток від 3 до 17 років та 21 хлопчик від 1 до 17 років. Захворіли, зокрема, 29 медиків. До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 49 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів", - поінформував Кличко.

Він додав, що за минулу добу в столиці одужали 578 людей. Загалом у столиці одужали 47 862 осіб.

За словами Кличка, за минулу добу найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 182, у Дніпровському – 145 та в Деснянському районі — 140 випадків.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу, станом на 17 січня, виявили 5 990 нових випадків COVID-19, померли 116 осіб. За весь час пандемії в Україні захворіли – 1 160 682 особи; одужали – 865 960 осіб; летальних випадків – 20 802; проведено ПЛР-тестувань – 5 953 987.