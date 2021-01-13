Київ не підвищить тариф на тепло і гарячу воду

У Києві цього опалювального сезону тарифи на опалення та гаряче водопостачання не зміняться.

Про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Київ має обгрунтований та затверджений план розрахунків, але цього опалювального сезону ціна послуг опалення та гарячого водопостачання не зміниться. Мешканці багатоквартирних будинків сплачуватимуть за комунальні послуги за тарифами ще 2019 року", - сказав Кличко.

Водночас він зазначив, що питання тарифів порушується кожного опалювального сезону. Причиною для їх перегляду є збільшення вартості електроенергії та газу, що є основними складовими для виробництва тепла та постачання гарячої води.

Міський голова зауважив, що кияни можуть вплинути на суми в платіжках за комунальні послуги. Зокрема, майже 800 будинків уже скористались міськими програмами з енергозбереження. Термомодернізація будинків дає змогу зменшити витрати на комунальні послуги в 2-3 рази.