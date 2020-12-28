Коштів на субсидії вистачить на опалювальний сезон – Мінсоцполітики

Міністр соціальної політики Марина Лазебна вважає, що суми, закладеної у держбюджеті на 2021 рік на субсидії, вистачить для проходження опалювального сезону.

Про це вона сказала в ефірі програми «Сніданок з 1+1», відео якої розміщене на сторінці міністерства у Фейсбуці, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Коли ми фіксували цю цифру - 36,6 млрд грн, яка закладена на програми субсидій, нам було зрозуміло, які будуть ціни на газ, на електроенергію, і знову ж таки ми розуміли, що сьогодні 3 мільйони людей (отримувачів субсидії - ред.), а може бути більше в цій програмі. Нам сьогодні цих коштів, прогнозуємо, буде достатньо, щоб пройти найкритичніші місяці - це листопад, це грудень, це січень і лютий, тому що це опалювальний сезон», - повідомила Лазебна.

На її думку, «сьогодні немає такої підстави казати, що чогось у нас не буде вистачати, або ми будемо економити».

«Люди сьогодні отримують субсидії. До речі, середній розмір субсидії 1600 гривень. Тому ми сьогодні забезпечені ресурсами, входимо спокійно у 2021 рік і будемо спостерігати за тим, щоб не було дуже високих коливань тарифів. Це для нас критично», - додала міністр.

Як повідомляв Укрінформ, 25 грудня Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про Державний бюджет України на 2021 рік», який Верховна Рада ухвалила 15 грудня.

У Держбюджеті-2021 передбачаються доходи в сумі 1 трлн 92 млрд грн, видатки - 1 трлн 328 млрд грн, дефіцит бюджету становитиме 5,5% ВВП.

Згідно з документом, на програму субсидій закладено 36,6 млрд грн, що на 2,7 млрд грн менше, ніж у 2020 році.